Trump'tan Netanyahu'ya İran Uyarısı: Askeri Koordinasyon Durduruldu

Trump'tan Netanyahu'ya İran Uyarısı: Askeri Koordinasyon Durduruldu
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik askeri koordinasyonun durdurulması talimatını verdi. Trump, Netanyahu'ya, tek taraflı saldırıların olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

İsrail basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırının, Tahran yönetimi ile devam eden görüşmeleri olumsuz etkileyeceği endişesiyle İsrail ile İran konusundaki askeri koordinasyonun durdurulması talimatını verdiği iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump'ın yakın zamanda telefonda görüştüğü "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran'ın nükleer tesislerine tek taraflı saldırı düzenlememesi konusunda açık bir dille" uyardığı öne sürüldü.

Trump'ın Netanyahu'ya şu an İran'ın nükleer tesislerine saldırmanın zamanlamasının "uygunsuz" olduğunu belirterek bu yönde bir saldırının "İsrail'in güvenlik çıkarlarına da hizmet eden (İran ile) güçlü bir nükleer anlaşmaya varma şansını zedeleyebileceğini" söylediği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump'ın, ABD ordusuna, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarla ilgili olarak İsrail ile her türlü askeri işbirliğinin dondurulması talimatını verdiği belirtildi.

İsrail'in başta füze savunma sistemleri olmak üzere ABD'nin askeri işbirliğine ciddi ihtiyaç duyduğu kaydedilen haberde, İran'ın nükleer tesislerine saldırı meselesinde askeri işbirliğinin dondurulmasının İsrail'in tek taraflı bir çatışmaya girişmesini son derece "riskli hale getirdiği" aktarıldı.

Trump ile Netanyahu arasındaki son telefon görüşmesinin, İran konusunda "temel anlaşmazlıklarla dolu olduğu" bildirildi.

Görüşmede Trump'ın diplomatik çözüme bağlılığını belirterek İran ile İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını da karşılayan "iyi bir anlaşmaya" ulaşılabileceğine inandığını söylediği bilgisi paylaşıldı.

Umman'ın aracılığıyla ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması için müzakereler yürütülüyor. Müzakerelerin 5. turu 23 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.

Trump, 26 Mayıs'taki açıklamasında, İran ile nükleer müzakerelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini belirterek kısa süre içinde görüşmelerden olumlu haberler gelebileceğini söylemişti.

ABD Başkanı dün yaptığı açıklamada da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "İran'la nükleer müzakereleri bozabilecek karşı adımlar atmaması" konusunda uyarıda bulunduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
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