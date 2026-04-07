Trump'tan İran Açıklaması: Müzakereler İlerlerse Bu Durum Değişebilir, Aksi Halde Daha Önce Görülmemiş Saldırı Olur

(WASHINGTON) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası askeri müdahaleye ilişkin son tarihe uyulmaması halinde "daha önce görülmemiş türden" saldırı düzenlenebileceğini söyledi. Trump, müzakerelerin ilerlemesi durumunda bunun değişebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilimde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Fox News sunucusu Bret Baier ile yaptığı telefon görüşmesinde konuşan Trump, belirlenen son tarihe uyulmaması halinde ABD'nin ağır saldırılara hazır olduğunu ifade etti.

Baier'in aktardığına göre Trump, sürece ilişkin "Saat 20.00 olacak" diyerek net bir zaman verdi. Görüşmede, olası bir anlaşmanın ihtimali sorulduğunda Trump'ın kesin bir değerlendirme yapmaktan kaçındığı ancak askeri seçeneklerin masada olduğunu vurguladığı belirtildi.

Trump'ın, "Eğer o noktaya gelirsek, daha önce hiç görmedikleri türden bir saldırı olacak" ifadelerini kullandığı aktarıldı. ABD Başkanı'nın, mevcut durumda askeri planlamaların ilerlediğini ve sürecin kritik bir aşamada olduğunu dile getirdiği bildirildi.

Öte yandan Trump, müzakerelerde ilerleme sağlanması ve somut bir sonuç alınması halinde bu senaryonun değişebileceğini de ifade etti. Açıklamalar, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret etti.

