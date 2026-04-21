Trump'tan İran Açıklaması: Öneriler Sunulana Kadar Ateşkesi Uzatacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın talebi üzerine İran'a yönelik saldırıların askıya alındığını ve ateşkesin uzatılacağını açıkladı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların Pakistan'ın talebi üzerine askıya alındığını belirterek, öneriler sunulup görüşmeler sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran Hükümeti'nin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği – ki bu hiç de beklenmedik bir durum değildir – ve Pakistan'dan Mareşal Asim Munir ile Başbakan Shehbaz Sharif'in talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle, ordumuza ablukayı sürdürmesini ve diğer tüm açılardan hazır ve yetkin kalmasını emrettim; dolayısıyla, önerileri sunulana ve tartışmalar bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."

Kaynak: ANKA
