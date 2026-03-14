ABD Başkanı Trump: Öyle ya da Böyle Hürmüz Boğazı'nı Açacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişimine karşı birçok ülkenin ABD ile birlikte savaş gemileri göndereceğini açıkladı. Boğazın güvenliğini sağlamak için kararlılık mesajı veren Trump, İran'a karşı askeri eylemlerin süreceğini belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenenler olmak üzere birçok ülkenin boğazı açık ve güvenli tutmak için ABD ile birlikte savaş gemileri göndereceğini ileri sürerek, "Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı'nı kısa sürede açık, güvenli ve özgür hale getireceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Birçok ülke, özellikle de İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenenler, boğazı açık ve güvenli tutmak için ABD ile birlikte savaş gemileri gönderecek. Zaten İran'ın askeri kapasitesinin yüzde 100'ünü yok ettik, ancak ne kadar ağır yenilmiş olurlarsa olsunlar bu su yolunun bir yerine bir veya iki drone göndermek, bir mayın bırakmak ya da kısa menzilli bir füze ulaştırmak onlar için kolaydır. Umarım Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler de bölgeye gemiler gönderir; böylece Hürmüz Boğazı artık tamamen başı kesilmiş bir ülke tarafından tehdit edilemez. Bu arada ABD kıyı hattını yoğun şekilde bombalayacak ve İran'a ait botları ve gemileri sürekli olarak denizde vuracak. Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı'nı kısa sürede açık, güvenli ve özgür hale getireceğiz."

Kaynak: ANKA
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
ABD'li bir şirket ''İran Dünya Kupası'nda olmalı'' diyen Honda'nın reklam anlaşmasını iptal etti

ABD, İran'ı savunan Japon'a cezayı kesti! Cevabı çok manidar oldu
Galatasaray taraftarından, Lucas Torreira için özel pankart

Bu kez de Torreira'yı ağlattılar
5 ay için 590 bin TL maaşla çoban ilanı sosyal medyada gündem oldu

"Beni bul abi!" dedirten ilan: Sınırsız ikram, mobil Wi-Fi ve dev maaş
Bakan Fidan: İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması tehlikeli bir adımdır

Bakan Fidan'dan İsrail'e sert tepki: Tehlikeli bir adım
ABD'li bir şirket ''İran Dünya Kupası'nda olmalı'' diyen Honda'nın reklam anlaşmasını iptal etti

ABD, İran'ı savunan Japon'a cezayı kesti! Cevabı çok manidar oldu
Hande Ataizi'nden Hülya Avşar'ın dizisine sert eleştiri: Dizi berbat

Bu sözler kavga çıkarır! Hülya Avşar'ın dizisine demediğini bırakmadı
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük

Defnedileceği yerin anlamı büyük! En güçlü padişahla yan yana