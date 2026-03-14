ABD Başkanı Trump: Öyle ya da Böyle Hürmüz Boğazı'nı Açacağız

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenenler olmak üzere birçok ülkenin boğazı açık ve güvenli tutmak için ABD ile birlikte savaş gemileri göndereceğini ileri sürerek, "Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı'nı kısa sürede açık, güvenli ve özgür hale getireceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Birçok ülke, özellikle de İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenenler, boğazı açık ve güvenli tutmak için ABD ile birlikte savaş gemileri gönderecek. Zaten İran'ın askeri kapasitesinin yüzde 100'ünü yok ettik, ancak ne kadar ağır yenilmiş olurlarsa olsunlar bu su yolunun bir yerine bir veya iki drone göndermek, bir mayın bırakmak ya da kısa menzilli bir füze ulaştırmak onlar için kolaydır. Umarım Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler de bölgeye gemiler gönderir; böylece Hürmüz Boğazı artık tamamen başı kesilmiş bir ülke tarafından tehdit edilemez. Bu arada ABD kıyı hattını yoğun şekilde bombalayacak ve İran'a ait botları ve gemileri sürekli olarak denizde vuracak. Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı'nı kısa sürede açık, güvenli ve özgür hale getireceğiz."

Kaynak: ANKA