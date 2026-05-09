Trump, Özgürlük Projesi'nin devam etmesine gerek olmadığını düşündüğünü belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişleri için Özgürlük Projesi'ne geri dönmeyeceklerini, alternatif yolların mevcut olduğunu belirtti. İran ile görüşmelerin olumlu gittiğini ifade eden Trump, gelecekteki adımlarını buna göre atacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yönelik Özgürlük Projesi'nin devam etmesine gerek olmadığını düşündüğünü ve alternatif yollarının olduğunu söyledi.

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişini sağlamaya yönelik kendisinin başlatıp sonra durdurduğu Özgürlük Projesi'ne dönülüp dönülmeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Sanmıyorum. Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. Özgürlük Projesi iyi bir projeydi ancak bizim başka seçeneklerimiz var." yanıtını verdi.

Trump, işlerin yolunda gitmemesi halinde yeniden Özgürlük Projesi'ne dönebileceklerini belirterek, "O zaman Özgürlük Projesi ve ilave başka şeyler olur." dedi.

İran'ın süreci bilerek yavaşlattığı yönündeki iddialara ilişkin Trump, "Bunu yakında öğreneceğiz." diye konuştu.

Trump, İran'la görüşme sürecinin iyi gittiğini ve İranlılardan çok yakında bir geri bildirim alacaklarını vurgulayarak, ona göre adımlarını atacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
