Trump'tan Hindistan-Pakistan Çatışması Yorumu

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışma için, "Umarım çok çabuk biter" açıklamasını yaptı.

Trump, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Çok yazık. Oval Ofis'in kapısından girerken haberimiz oldu. Sadece duyduk. Sanırım insanlar biraz geçmişe bakarak bir şeyler olacağını biliyorlardı. Uzun zamandır savaşıyorlar. Onlarca yıldır savaşıyorlar. ve yüzyıllar, aslında, eğer düşünürseniz. Umarım çok çabuk biter." dedi.