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Trump, Serbest Bırakılan Çifte Vatandaş Ksenia Karelina ile Görüştü

Trump, Serbest Bırakılan Çifte Vatandaş Ksenia Karelina ile Görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Rusya arasında yapılan tutuklu takası sonucunda serbest kalan çifte vatandaş Ksenia Karelina ile Oval Ofis'te bir araya geldi. Görüşmede Karelina, Trump'a teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Rusya arasındaki tutuklu takası anlaşması sonucunda serbest bırakılan çifte vatandaş Ksenia Karelina ile Beyaz Saray'da görüştü.

ABD Başkanı Trump, Rusya'da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tutuklu takası anlaşmasıyla serbest kalan Karelina'yı Oval Ofis'te ağırladı.

Trump, görüşmede Karelina'nın serbest bırakılarak ABD'ye dönmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ABD-Rusya çifte vatandaşı balerin de Trump'a teşekkür etti.

ABD-Rusya çifte vatandaşı Karelina, Ukrayna'ya yardım sağlayan ABD merkezli kuruluşa para bağışı sonrası "vatana ihanetten" 12 yıl hapse çarptırılmıştı.

Karelina, ABD ile Rusya arasında yapılan bir tutuklu takası anlaşması kapsamında serbest bırakılarak ABD'ye gönderilmişti.

ABD basını, tutuklu takası için Karelina'nın hava yoluyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kentinden ABD'ye gönderildiğini aktarmıştı.

ABD hükümetinin, tutuklu takası kapsamında Karelina'nın karşılığında 2023'te Kıbrıs'ta tutuklanan Alman-Rus uyruklu Arthur Petrov'u salıverdiği bildirilmişti.

Haberde, tutuklu takası açıklamasının, ABD ile Rusya heyetlerinin, büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere bugün İstanbul'da ikinci kez bir araya geldiği görüşmeye denk gelmesinin dikkati çektiği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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