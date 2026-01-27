Haberler

Trump, Minnesota'da öldürülen Alex Pretti'nin soruşturma sonucunu beklediğini belirtti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'da ICE ajanları tarafından öldürülen hemşire Alex Pretti ile ilgili yürütülen soruşturmayı takip ettiğini ve sonucunu görmek istediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'da Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları tarafından öldürülen Amerikalı hemşire Alex Pretti ile ilgili soruşturmanın sonucunu beklediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, seçim çalışmaları bağlamında Iowa eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Amerikan kamuoyunun son günlerde gündemini meşgul eden Pretti'nin ICE ajanları tarafından öldürülmesi konusundaki soruları yanıtlayan Trump, süreci yakından takip ettiğini belirtti.

ABD Başkanı, "Soruşturma sonucunu görmek istiyorum. Soruşturmayı takip edeceğim. Çok onurlu ve dürüst bir soruşturma istiyorum ve sonucunu kendim görmek istiyorum." dedi.

Pretti'nin ailesine de bir mesaj gönderen Trump, "Tüm durumu inceliyorum. Tüm halkımızı seviyorum. Onun ailesini seviyorum ve bu çok üzücü bir durum." şeklinde konuştu.

Minnesota'daki olaylar

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
