Trump, Posta Yoluyla Oy Kullanımını Sonlandırmak için Yürütme Emri İmzalamaya Hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti tarafından sık sık eleştirilen posta yoluyla oy kullanma uygulamasını sonlandırmak için bir yürütme emri imzalayacağını duyurdu. Trump, bu uygulamanın hata ve hileye açık olduğunu savunarak, 2026 ara seçimlerinde seçim dürüstlüğünü sağlamak için mücadele edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti tarafından sık sık itiraza konu olan posta yoluyla oy kullanma uygulamasının sonlandırılmasına yönelik harekete, konuyla ilgili yürütme emri imzalayarak öncülük edeceğini bildirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, posta yoluyla oy kullanma uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Son derece hatalı ve pahalı bir yöntem olan" posta yoluyla oy kullanma uygulamasının sonlandırılmasına yönelik harekete öncülük edeceğini belirten Trump, "Demokratların daha önce görülmemiş düzeyde hile yaptıkları için şiddetle karşı çıktığı bu çabayı, 2026 ara seçimlerine dürüstlüğü getirmeye yardımcı olacak bir yürütme emri imzalayarak başlatacağız." ifadesini kullandı.

ABD'nin, şu anda dünyada posta yoluyla oylama yöntemini kullanan tek ülke olduğuna dikkati çeken Trump, diğer ülkelerin "karşılaşılan büyük seçmen dolandırıcılığı" nedeniyle bu uygulamayı kullanmayı sonlandırdığını belirtti.

Trump, "Cumhuriyetçi Parti ve ben, seçimlerimize dürüstlüğü ve doğruluğu geri getirmek için mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Posta yoluyla uzaktan oy kullanma yöntemi, Cumhuriyetçi Parti tarafından sık sık itiraza konu oluyor.

ABD'de bazı eyaletlerdeki yasalara göre, seçimden belirli bir süre sonra teslim alınan posta oyları, seçim tarihinden önce gönderilmiş olması halinde sayıma dahil ediliyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
