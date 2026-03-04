Trump, İran'a saldırılardan bu yana 9 binden fazla ABD'linin ülkesine döndüğünü belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu"ndan bu yana 9 binden fazla ABD vatandaşının Orta Doğu'dan güvenli şekilde ülkesine dönüş yaptığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Orta Doğu'dan tahliye edilmek isteyen ABD vatandaşları için yönerge paylaştı.

Trump, İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu"ndan bu yana 9 bini aşkın ABD vatandaşının Orta Doğu'dan güvenli bir şekilde ülkesine dönüş yaptığını aktardı.

Ayrıca Trump, paylaşımında Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarının ülkelerine dönmek istemeleri halinde izlemeleri gereken adımlara yer verdi.