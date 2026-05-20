İsrail basını: Trump ile Netanyahu "uzun ve dramatik" bir telefon görüşmesi yaptı

ABD'nin İran'a olası saldırısı öncesinde Trump ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinin 'uzun ve dramatik' olduğu belirtildi. Trump, saldırıyı son anda erteleme kararı aldığını açıklamıştı.

ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı senaryosunun gölgesinde, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında dün gece gerçekleştirilen telefon görüşmesinin "oldukça uzun ve dramatik" olduğu ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Trump ile Netanyahu'nun, dün gece telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin "uzun ve dramatik" olduğuna vurgu yapılarak, ikilinin "bir kararın eşiğinde" göründükleri öne sürüldü.

Söz konusu gelişme, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı senaryosunun gölgesinde gerçekleşti.

Trump, dün yaptığı açıklamada, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı "son 1 saat kala" Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını söylemişti.

İran'a iki-üç günlük süre verdiğini, belki bu sürenin hafta başına uzayabileceğini dile getiren Trump, İran'la anlaşmanın sağlanabilmesi için sadece sınırlı bir süre verdiğini vurgulamıştı.

ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
