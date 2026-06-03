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ABD Başkanı Trump, "İran Dini Lideri Mücteba Hamaney ile Görüşebileceğini" Söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney ile ileride görüşebileceğini belirterek, gerilime rağmen tarafların müzakerelerde iyi anlaştığını söyledi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "İran Dini Lideri Mücteba Hamaney ile ileride görüşebileceğini" belirterek, "devam eden gerilim ve aksayan müzakerelere rağmen tarafların oldukça iyi anlaştığını" söyledi.

Trump, bugün yayımlanan "Pod Force One" isimli bir podcast programında yaptığı açıklamada, "Mücteba Hamaney'in İran'daki karar alma sürecinde etkili olduğunu düşündüğünü" ifade ederek, "Kesinlikle sürecin içinde. Evet, bence ona büyük saygı duyuyorlar" dedi.

Olası bir yüz yüze görüşme ihtimaline ilişkin soruya Trump, "Evet, onunla görüşmek isterim. Herkesle görüşmeyi isterim. Muhtemelen bir noktada görüşeceğiz, her şeyin nasıl gelişeceğine bağlı" yanıtını verdi.

Trump, röportajda, "Onunla tanışma fırsatım olmadı" ifadelerini kullanırken, İran'daki yönetim yapısına ilişkin olarak, "Onun onay verdiğini söylüyorlar; sistem uzun süredir böyle işliyor. Önce babası, şimdi de o… Ancak görünüşe göre müzakerelerde oldukça iyi anlaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde ayrıca, Trump'ın geçmişte Mücteba Hamaney'e yönelik daha eleştirel açıklamalar yaptığı, İran'daki liderlik rolüne uygunluğunu sorguladığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
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