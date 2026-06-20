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ABD Başkanı Trump ile İtalya Başbakanı Meloni Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

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ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni'yi G7'de sürekli fotoğraf çektirmek istemekle suçladı. Meloni ise popülerliğinin Trump'a bağlı olmadığını söyledi.

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi hedef alan yeni açıklamalarında, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi sırasında Meloni'nin kendisiyle defalarca fotoğraf çektirmek istediği iddiasını yineleyerek, "Puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor" dedi. Meloni ise Trump'a, "Benim popülerliğim, İtalya'nın ulusal çıkarlarını savunma kapasiteme bağlıdır" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin G7 Zirvesi sırasında kendisiyle tekrar tekrar fotoğraf çektirmek istediğini iddia etti.

Meloni'nin İtalya'daki popülaritesinin düşük olduğunu savunan Trump, bunun nedeninin İran'ın nükleer programına karşı ABD'nin tutumunu desteklememesi olduğunu ileri sürdü.

Trump ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonları sırasında İtalya'nın kendi topraklarındaki pist ve havalimanlarının kullanılmasına izin vermediğini belirterek, "Şimdi, ABD İran'ı askeri olarak yendikten sonra o, puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım" ifadelerini kullandı.

MELONİ: POPÜLERLİĞİM TRUMP'TAN KAYNAKLANMIYOR

Trump'a sosyal medya hesabından yanıt veren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı. Popülerliğim de seninle olan ilişkimden kaynaklanmıyor. Benim popülerliğim, İtalya'nın ulusal çıkarlarını savunma kapasiteme bağlıdır ve ben de her zaman tam olarak bunu yaptım" dedi.

İtalya'daki ABD üslerinin kullanımının uluslararası anlaşmalarla düzenlendiğini kaydeden Meloni, "İtalya egemen bir devlettir. Her halükarda benim popülerliğim seni ilgilendirmez. Sana kendi popülerliğine odaklanmanı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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