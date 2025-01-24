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Trump, Kennedy suikastı dosyalarının açıklanmasına onay verdi

Trump, Kennedy suikastı dosyalarının açıklanmasına onay verdi
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ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan John F. Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını sağlayacak başkanlık kararnamesine imza attı. Bu kararla birlikte JFK'nin yanı sıra Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili belgeler de gün yüzüne çıkacak.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, Kennedy suikastı belgelerinin üzerindeki gizlilik perdesini kaldıracak adım attı.

SEÇİM DÖNEMİNDE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Trump, seçim döneminde verdiği sözü tutarak JFK suikastıyla ilgili bugüne kadar gizli kalan belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

KRİPTO VE KÜRTAJ KARŞITI PROTESTOCULARLA İLGİLİ KARARNAMEYİ DE İMZALADI

Aynı imza töreninde Trump ayrıca, yapay zeka ile ilgili iki kararnameye, "Bilim ve Teknoloji Danışma Kurulu" oluşturulmasını öngören kararnameye, kripto paralarla ilgili çalışma birimi oluşturulmasına yönelik ve kürtaj karşıtı bazı protestocuların affedilmesiyle ilgili birer kararnameye imza attı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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