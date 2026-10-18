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Trump, İsrail'de 27 Ekim seçimleri için Netanyahu'ya açık destek verdi

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tam ve eksiksiz destek verdi. Trump, sosyal medya paylaşımında Netanyahu'yu 'büyük savaşçı' ve İran'a karşı mücadelede ABD'nin 'büyük barış ortağı' olarak niteledi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek verdiğini belirtti.

Trump, "İsrail'in Büyük Halkına" başlığıyla sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "büyük bir savaşçı" ve İran'a karşı mücadelede ABD'nin "büyük barış ortağı" olduğunu savunan Trump, İran'ın hem askeri hem de mali yönden sistematik olarak yok edildiğini öne sürdü.

Trump, İran için "Ve eğer yollarını hızla değiştirmezlerse, işi yakında bitireceğiz." diyerek İsrail'in Netanyahu'dan başka bir lider seçmesi durumunda, buna niyeti olmasa da ABD'nin bu işi kendisi yapmak zorunda kalacağını belirtti.

Netanyahu'nun güçlü muhalefete rağmen "dayandığını", "başarılı olduğunu" ve "daha da güçlendiğini" öne süren Trump, "ABD'nin İsrail'den talep ettiği ortaklık türü budur." ifadesine yer verdi.

Trump, "Lütfen bu mektubun, İsrail Başbakanı olarak yeniden seçilme yarışında Bibi Netanyahu'ya olan tam ve eksiksiz desteğimi temsil etmesine izin verin. Bibi Netanyahu size asla hayal kırıklığına uğratmayacak." şeklinde yazdı.

Kaynak: AA
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