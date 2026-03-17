ABD Başkanı Trump, İran saldırıları dolayısıyla Çin ziyaretini bir süre erteleyeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları nedeniyle Çin ziyaretini bir ay ertelediğini açıkladı. Oval Ofis'te düzenlenen bir törende, burada kalmanın daha önemli olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran'la ilgili son duruma ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, daha önce nisan ayı başında yapılacağı duyurulan Çin ziyaretini zamanında yapıp yapmayacağı sorusuna, "Çin'le görüşüyoruz. Çok isterdim ama savaş yüzünden burada kalmak istiyorum. Burada olmam gerektiğini hissediyorum. Bu yüzden bir ay erteleme talebinde bulunduk. Onlarla bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Aramızda çok iyi bir ilişki var." diye yanıt verdi.

Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı konusunda Çin'in kendilerine hem teşekkür hem yardım etmesi gerektiğini ifade ederek, Pekin'in petrol ihtiyacının yüzde 90'ını bu boğaz üzerinden gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
