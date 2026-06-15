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Trump'tan İran'a nükleer anlaşma sağlanamaması halinde saldırıları yeniden başlatma tehdidi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nihai bir nükleer anlaşmaya varmaması halinde askeri saldırıları yeniden başlatacağını açıkladı. Trump, yeni mutabakatın Obama dönemi anlaşmasından daha iyi olduğunu savunurken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun itirazlarına rağmen anlaşmanın sağlandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile nihai bir nükleer anlaşma sağlayamaması halinde askeri saldırıları yeniden başlatacağını söyledi.

Trump, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata dair New York Times'a konuştu.

İran ile anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nda "kalıcı olarak ücretsiz geçiş" sağlayacağını savunan Başkan Trump, İran'ın ABD ile nihai bir nükleer anlaşmaya varamaması halinde ise Tahran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatacağını belirtti.

Trump, İran'a düzenlediği saldırılar ve Tahran'ın boğazı kapatmasının akabinde uygulanan deniz ablukasının, Orta Doğu'yu ABD'nin lehine yeniden şekillendirdiğini ileri sürdü.

Yeni mutabakatın İran'ın "nükleer silah geliştirememesini veya satın alamamasını" güvence altına alacağını savunan Trump, anlaşmanın eski Başkan Barack Obama döneminde, 2015'te İran ile imzalanan anlaşmadan daha iyi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl süreyle askıya alması meselesini hala müzakere ettiklerine ancak 15 yıllık süreci de kabul edebileceğine işaret etti. Başkan Trump, İran'ın kapasitesinin "askeri amaçlara asla hizmet edemeyecek" düşük düzeyde uranyum zenginleştirmeyle sınırlı tutulacağını aktardı.

İran ile mutabakat Netanyahu'ya rağmen sağlandı

Trump, İran ile mutabakatın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun itirazlarına rağmen sağlandığına işaret etti.

Başkan Trump, İran ile mutabakata yaklaşılan bir dönemde İsrail'in Beyrut'a saldırısını eleştirerek bunun "yaşanmaması gerektiğini" vurguladı.

Netanyahu için "Çok zor bir adam." diyen Trump, "Dürüst olmak gerekirse, bunu yaptığımız için bize çok şükran duymalı. Zira İran'ın nükleer silahı olsaydı İsrail iki saat bile ayakta kalamazdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
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