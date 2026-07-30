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Trump: İran'ın son saldırılarına sert karşılık vereceğiz

Trump: İran'ın son saldırılarına sert karşılık vereceğiz
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WASHINGTON, 30 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, son saldırılarına karşılık olarak İran'ı "sert" şekilde vuracaklarını söyledi.

WASHINGTON, 30 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, son saldırılarına karşılık olarak İran'ı "sert" şekilde vuracaklarını söyledi.

Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mısır'da ABD'ye ait bir sıvılaştırılmış doğalgaz gemisine düzenlenen saldırı konusunda bilgi aldığını belirterek, "Sıra bize geldi. Onları çok sert vuracağız. Bunu yapacağımızı biliyorlar. Hatta yapmamamızı istiyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD medyasının denizcilik istihbarat firması Ambrey'e dayandırdığı haberlerine göre, Mısır'da bir limanda iki doğalgaz gemisinin alev almasına neden olan patlamaya insansız hava aracı saldırısının neden olduğu düşünülüyor. Gemilerden en az birinin isabet aldığı belirtilirken, saldırının kim tarafından düzenlendiğine dair bilgi verilmedi.

Kaynak: Xinhua
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