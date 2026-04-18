Trump, İran'ın Uranyum Konusunda ABD ile İşbirliği Yapacağını Öne Sürdü; Tahran Yalanladı

WASHİNGTON, 18 Nisan (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın barış anlaşması kapsamında zenginleştirilmiş uranyumunu ortadan kaldırmak için Washington ile işbirliği yapmak da dahil olmak üzere "her şeyi kabul ettiğini" öne sürdü. Trump, bu sürecin ABD kara birliklerinin müdahalesi olmaksızın yürütüleceğini söyledi.

Cuma günü CBS News'e telefonla demeç veren Trump, "Hayır, asker gönderilmeyecek" ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın uranyumunu kimin teslim alacağı sorusuna ise "bizim ekibimiz" cevabını verdi.

Trump, ABD'nin sahada İranlı yetkililerle birlikte hareket edeceğini belirterek, "Oraya gidip onlarla birlikte alacağız, sonra da götüreceğiz. Birlikte alacağız çünkü o zamana kadar bir anlaşma yapmış olacağız ve anlaşma varken savaşmaya gerek yok. Böylesi daha iyi değil mi? Gerekseydi farklı yöntemlere başvurabilirdik" şeklinde konuştu.

Trump ayrıca İran'ın Hizbullah ve Hamas gibi gruplara verdiği desteği kesmeyi kabul ettiğini iddia ederek, tarafların hafta sonu bir araya geleceğini ve ABD'nin "süreç tamamlanana kadar" İran limanlarına yönelik ablukayı sürdüreceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise aynı gün yaptığı açıklamada, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu yabancı bir ülkeye devretmeyeceğini ve bu stokların ABD'ye gönderilmesinin hiçbir zaman gündeme gelmediğini vurguladı.

İran Devlet Televizyonu IRIB'e konuşan Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin son açıklamalarının yeni bir diplomatik açılımın sinyali değil, 8 Nisan'da ilan edilen İran-ABD ateşkesi çerçevesinde atılan adımlar olduğunu belirtti.

Erakçi daha önce yaptığı açıklamada, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine tamamen açık kalacağını ifade ederken, buna karşın ABD'nin deniz ablukasını sürdürmesi halinde İran'ın "karşı önlemler" alacağı uyarısında bulunmuştu.

