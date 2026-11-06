Trump, İran ile görüşmelerin sürdüğünü ve Hürmüz'de ilerleme sağlandığını söyledi

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Abd Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "İran konusunda çok iyi gidiyoruz. İran ile görüşüyoruz." dedi.

Abd Başkanı Trump, Florida'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına kısa açıklamada bulundu.

İran'a yönelik mesajının ne olduğu sorulan Trump, "İran konusunda çok iyi gidiyoruz. İran ile görüşüyoruz, bir süredir de görüşüyoruz." yanıtını verdi.

Son 6-7 aydır hiçbir Amerikan askerinin hayatını kaybetmediğini söyleyen ABD Başkanı, petrol sevkiyatı açısından Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasına ilişkin de önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

İran'la yürütülen temasların olumlu ilerlediğini yineleyen Trump, "Çok iyi gidiyoruz ve onlarla görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki ara seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, seçimlerde Demokratlara karşı kaybetmelerinin büyük oranda "İran Savaşı" ve ona bağlı "hayat pahalılığından" kaynaklandığını dile getirmişti.

Kaynak: AA