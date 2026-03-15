Trump, İran ile anlaşmaya varılması için "koşulların henüz yeterince uygun olmadığını" savundu

ABD Başkanı Donald Trump, "koşullar henüz yeterince iyi olmadığı" gerekçesiyle, saldırıları sona erdirmek için İran ile bir anlaşma yapmak istemediğini söyledi.

Trump, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar hakkında konuştu.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında diğer Orta Doğu ülkelerine saldırmasına "şaşırdığını" ifade eden Trump, "İran, bir anlaşma yapmak istiyor ama ben yapmak istemiyorum çünkü koşullar henüz yeterince iyi değil." şeklinde konuştu.

Trump, İran ile yapılacak olası bir anlaşmanın şartlarının "çok sağlam" olması gerektiğini belirtti.

Saldırıları sona erdirecek olası bir anlaşmanın şartlarının ne olacağı sorusunu yanıtsız bırakan Trump, İran'ın nükleer hedeflerinden tamamen vazgeçeceğine dair bir taahhüdün anlaşmanın parçası olacağını dile getirdi.

ABD'nin Hark Adası'na yaptığı saldırının adanın büyük bir kısmını "tamamen yerle bir ettiğini" söyleyen Trump, adayı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" kaydetti.

Trump ayrıca petrol fiyatlarındaki artışlar karşısında, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için diğer ülkelerle birlikte bir plan üzerinde çalıştıklarını aktardı.