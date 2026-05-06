ABD Başkanı Trump: İran Anlaşmayı Kabul Etmezse Saldırırız

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası bir anlaşmanın savaşın sona ermesini sağlayabileceğini, ancak anlaşma sağlanmazsa bombardımanların çok daha yoğun şekilde başlayacağını belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası bir anlaşmanın savaşın ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının sona ermesini sağlayabileceğini, ancak Tahran'ın anlaşmayı reddetmesi halinde saldırıların "çok daha yüksek düzeyde ve yoğunlukta" yeniden başlayacağını söyledi.

Donald Trump, Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, İran'ın "üzerinde uzlaşılan şartları kabul etmesi" halinde "Destansı Öfke" adı verilen operasyonun sona ereceğini belirtti. Trump, şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın üzerinde uzlaşılan şartları kabul edeceğini varsayarsak ki bu belki de büyük bir varsayım, artık efsaneleşmiş olan 'Destansı Öfke' operasyonu sona erecek ve son derece etkili abluka sayesinde Hürmüz Boğazı, İran dahil herkes için açık kalacaktır."

Eğer kabul etmezlerse bombardıman başlayacak ve ne yazık ki bu daha öncekinden çok daha yüksek düzeyde ve yoğunlukta olacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA
