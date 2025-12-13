Haberler

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Berlin'deki Ukrayna görüşmelerine katılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, yarın Berlin'de yapılacak Ukrayna barış süreci görüşmelerine katılacağı bildirildi. Müzakerelerde Trump'ın barış planına ilişkin gelişmeler ele alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Berlin'de yarın yapılacak Ukrayna barış süreci görüşmelerine katılacağı bildirildi.

ABD medyasına açıklama yapan Beyaz Saray yetkilileri, Witkoff'un yarın Berlin'de yapılması beklenen müzakerelere katılacağını ifade etti.

Berlin'deki müzakerelerde, Ukrayna tarafının ABD'ye ilettiği Trump'ın barış planına ilişkin cevabının ardından gelinen son durumun ele alınması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna konusunda artık zaman kaybetmek istemediklerini vurgulayarak, müzakereler konusunda "Toplantıya katılıp katılmayacağımıza karar vereceğiz. İyi bir şans olduğunu düşünürlerse toplantıya katılacağımızı söyledik." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Trump'ın damadı Jared Kushner'den oluşan ABD heyeti ile "verimli" görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

Amerikan CNN kanalına açıklama yapan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, söz konusu görüşmelerin ardından Ukrayna tarafının, Trump'ın 20 maddelik barış planına verdiği cevabı 10 Aralık'ta ilettiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
İstanbul'un göbeğinde 'at kesimi' skandalı! Vatandaşlara yedirmişler

İstanbul'un göbeğinde skandal! Kesip kesip vatandaşa yedirmişler
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
Duştan çıkan genç kadın, dolaptaki telefonundan gelen sesle şoke oldu

Duştan çıkan genç kadın, telefonundan gelen sesle şoke oldu
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
title