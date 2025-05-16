Trump'ın Ortadoğu Ziyareti Sırasında Gazze'ye Saldırılar: 237 Filistinli Hayatını Kaybetti

Trump'ın Ortadoğu Ziyareti Sırasında Gazze'ye Saldırılar: 237 Filistinli Hayatını Kaybetti
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti sırasında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 237 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, Trump'ın 'Filistinliler daha iyi bir geleceği hak ediyor' açıklamasının ardından gerçekleşti.

İsrail ordusunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 237 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölge ziyaretinin başlamasıyla Gazze'ye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan bölge turunun üçüncü gününde (15 Mayıs) 119 kişi hayatını kaybetti.

Böylece, Trump'ın ziyareti boyunca düzenlenen saldırılarda ölen Filistinli sayısı 237 oldu.

Bu katliamlar, Trump'ın, "Gazze'deki Filistinliler daha iyi bir geleceği hak ediyor" yönündeki açıklamasına rağmen gerçekleşti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 10'a, yaralıların sayısı da 119 bin 998'e yükseldi.

18 yıldır Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'in saldırıları sonucu, 2,4 milyonluk nüfusun yaklaşık 1,5 milyonu evsiz kaldı. Tel Aviv yönetiminin yardım girişlerini engellemesi nedeniyle Gazze'de kıtlık yaşanıyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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