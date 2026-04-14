ABD Başkanı Trump, Tartışmalı "İsa" Görselini Sildi:  "Onu Doktor Sandım"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında kendisini İsa'ya benzeten bir görsel paylaştı. Tepkiler üzerine görseli kaldıran Trump, aslında kendisini doktor olarak temsil eden bir resim sandığını belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında kendisini İsa'ya benzer bir figür olarak gösteren görseli paylaşmasının ardından gelen yoğun tepkiler üzerine, görüntüde İsa peygamber değil, "doktor olarak resmedildiğini sandığını" gördüğünü söyleyerek sildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medyada kendisini İsa'ya benzer şekilde tasvir eden bir görsel paylaşması tepki çekti, kınama mesajları yayıımlandı.

ABD'nin muhafazakar Hristiyanlarının da tepkisini çeken paylaşımını gelen eleştirilerin ardından kaldıran Trump, söz konusu görseli İsa peygamber değil, doktor olarak kendisini temsil eden bir resim sandığını söyledi.

"Onu doktor olarak gördüm… İnsanları iyileştiren biri gibi" ifadelerini kullanan ABD Başkanı Trump, paylaşımı "insanların kafası karıştığı için" kaldırdığını belirtti ancak özür dilemeye gerek duymadığını kaydetti."

Trump'ın, beyaz-kırmızı dini bir cübbe içinde, elinden etrafında bir ışık halesiyle hasta bir adama dokunurken tasvir edildiği yapay zeka ile üretilen görseli içeren paylaşımı, ABD'nin İran'la sürdürdüğü savaş politikasını eleştiren Papa 14. Leo'ya yönelik tehditkar bir mesajının hemen ardından yapmıştı. ABD Başkanı, Papa'nın Vatikan'daki konumuna kendisi sayesinde geldiğini iddia etti.

Kaynak: ANKA
