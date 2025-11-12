Haberler

Trump'ın Hükümet Yönetimine Onay Oranı Düşüyor

Güncelleme:
ABD'de yapılan bir ankete göre, katılımcıların yalnızca yüzde 33'ü Trump'ın hükümeti yönetme şeklini onaylıyor. Bu oran, mart ayından bu yana yaklaşık yüzde 10 düşüş gösterdi.

ABD'de yapılan bir anket, katılımcıların yalnızca yüzde 33'ünün ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümeti yönetme şeklini onayladığını ortaya koydu.

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi'nin 6-10 Kasım tarihlerinde 1143 yetişkinle yaptığı ankette, Amerikalıların Başkan Trump'ın hükümet yönetimine ilişkin görüşlerine yer verildi.

Anket sonuçlarında, ABD'li yetişkinlerin yalnızca yüzde 33'ünün Trump'ın hükümeti yönetme şeklini onayladığı, bunun, mart ayından bu yana yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüşe tekabül ettiği belirtildi.

Marttan bu yana Cumhuriyetçilerin onay oranında da yüzde 13'lük bir düşüş yaşandığı ifade edilen anket sonuçlarında, söz konusu oranın yüzde 68'e gerilediği ifade edildi.

Anket sonuçlarında, hükümet yönetimine desteğin düşmesine rağmen Başkan Trump'ın genel onay oranının yüzde 36'da sabit kaldığına işaret edilerek, sonuçların ülkedeki hükümet kapanmasının yansımaları olabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
