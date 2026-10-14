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Trump, Grönland'da aramaların başlayacağını, saldırıların buradan geçeceğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin başlamak üzere olduğunu bildirdi. Trump, gelecekte ABD'ye yönelik herhangi bir saldırının Grönland üzerinden geçmek zorunda kalacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin başlamak üzere olduğunu ve gelecekte ABD'ye yönelik herhangi bir saldırının Grönland üzerinden geçmek zorunda kalacağını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından, daha önce ülkesinin kontrolünde olması gerektiğini savunduğu Grönland'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Grönland'da devasa petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin başlamak üzere olduğunu aktaran Trump, Grönland'ın, hem ülkesi hem de Avrupa'nın savunması ve güvenliği bakımından eşi benzeri olmayan bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Trump, "ABD'ye yönelik gelecekte herhangi bir saldırı Grönland üzerinden geçmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

Savunma sistemlerinin burada insansız hava araçlarını, füzeleri veya "henüz hayal edilmemiş her türlü silahı" rutin olarak etkisiz hale getireceğini savunan Trump, Grönland'ın kendilerine dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar "zaman, konum ve görüş hattı" sağladığını ifade etti.

Trump, Grönland'a "ulusal güvenlik" gerekçeleriyle ihtiyaç duyduklarını birçok defa belirtmiş, Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland ise bu söylemlere tepki göstermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, 22 Eylül'de New York'ta ABD'nin Grönland'da güvenlik kontrollerini sağlamasına ilişkin anlaşmaya imza atmıştı.

Kaynak: AA
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