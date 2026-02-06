Trump: "Diego Garcia'daki Amerikan varlığını askeri olarak güvence altına alma hakkını saklı tutuyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Diego Garcia Üssü'ndeki Amerikan askerlerine ilişkin, "Diego Garcia'daki Amerikan varlığını askeri olarak güvence altına alma hakkını saklı tutuyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Diego Garcia Üssü'ne ilişkin yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Söz konusu üssün bulunduğu Chagos Adaları'nın çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, şöyle devam etti:

"Başbakan Starmer'ın yaptığı anlaşmanın, yapabileceği en iyi anlaşma olduğunu anlıyorum. Ancak gelecekte kira anlaşması bozulursa veya herhangi biri üssümüzdeki ABD operasyonlarını ve kuvvetlerini tehdit ederse veya tehlikeye atarsa, Diego Garcia'daki Amerikan varlığını askeri olarak güvence altına alma hakkını saklı tutuyorum."

Trump, söz konusu üssün "zayıflatılmasına" veya "tehdit edilmesine" izin vermeyeceğinin altını çizdi.

ABD ile İngiltere arasında Diego Garcia diplomasisi

Trump ile Starmer arasındaki görüşmede, İngiltere'nin Morityus'a iade etmeyi planladığı Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda yer alan ABD'yle ortak kullanılan Diego Garcia Üssü de masaya yatırılmıştı.

Starmer, Morityus'la yapılan adaların iadesi ve üssün İngiltere'ye tekrar kiralanması anlaşmasının önemine vurgu yaptıktan sonra anlaşmanın üssün geleceğini garanti altına aldığını anlatmıştı.

İki lider, üssün operasyonel geleceği konusunda birlikte çalışma konusunda uzlaşıya varmıştı.

Trump daha önce, İngiltere'nin Diego Garcia Üssü'nün de bulunduğu Chagos Adaları'nı, uluslararası mahkemelerin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararı doğrultusunda Morityus'a iade etme kararını "aptallık" ve "zayıflık" sözleriyle eleştirmişti.

Starmer ise Trump'ın geçmişte bu konuda İngiltere'yi tebrik ettiğini, son açıklamanın İngiltere'nin Grönland konusunda Danimarka'ya destek vermesi karşısında misilleme olduğunu belirtmişti.