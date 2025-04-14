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Trump, CBS News'a Yalan Haber Suçlamasıyla Dava Açtı

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ABD Başkanı Donald Trump, CBS News'te yayımlanan '60 Minutes' programının kendisine yönelik yalan haberler yaptığını öne sürerek kanala dava açtığını duyurdu. Trump, söz konusu programın siyasi bir operasyon aracı haline geldiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, CBS News televizyonunun yayımladığı "60 Minutes" programını kendisine karşı yalan haber yaymakla suçladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda CBS News televizyonuna ve "60 Minutes" isimli programa tepki gösterdi.

Başkan Trump, paylaşımında, "60 Minutes, neredeyse her hafta Trump adını aşağılayıcı ve karalayıcı şekilde anıyor, ancak bu hafta sonu yapılan yayın hepsinin ötesinde." ifadesini kullandı.

Kendisi hakkında Rusya-Ukrayna savaşı ve Grönland hakkında iki yalan haber yapıldığını ifade eden Trump, programa ve kanala karşı dava açmış olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Trump, "Onlar bir "haber programı" değil, sadece "haber" kılığına girmiş dürüst olmayan bir siyasi operasyon aracı, yaptıklarından ve yapmakta olduklarından sorumlu olmalılar. Lisanslarını kaybetmeliler!" değerlendirmesinde bulundu.

Programın ve CBS'nin "daha önce hiç görülmemiş düzeyde kontrolden çıktığını" söyleyen Trump, "Bunun bedelini ağır şekilde ödemeliler." vurgusu yaptı.

Trump, Federal İletişim Komisyonunun (FCC), programın "hukuksuz ve yasa dışı" davranışları nedeniyle en yüksek para cezasını uygulamasını umduğunu ifade etti.

Trump, Aralık 2024'te "60 Minutes" programında Demokrat rakibi Kamala Harris ile yapılan mülakatını yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla CBS News televizyonuna 20 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Dava dilekçesinde CBS'nin ana kaydındaki düzenlemenin, "rakibine yardımcı olmak ve halkı yanıltmak" için "kasıtlı" yapıldığı, bunun Trump'ı haksız yere dezavantajlı hale düşürdüğü savunulmuştu.

CBS News'ün bağlı olduğu ana şirket Paramount Global ise, Trump'ın açtığı 20 milyar dolarlık tazminat davasındaki iddiaları reddetmişti.

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Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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