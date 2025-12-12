ABD Başkanı Donald Trump, Kongre üyelerini yeni yıl kutlamasında ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerini Beyaz Saray'daki yeni yıl kutlama etkinliğinde ağırladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen etkinliğe Kongre'de görev yapan her iki partiden çok sayıda isim katıldı.

Burada yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür eden Trump, hem Cumhuriyetçileri hem de Demokratları bir araya getiren nadir etkinliklerden birine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Görevdeki 1. yılını doldurmasına kısa bir zaman kaldığını ancak bu sürede ekibiyle birçok önemli başarıya imza attıklarını anlatan Trump, özellikle Temsilciler Meclisi ile Senato'daki Cumhuriyetçilere teşekkür etti.

Demokrat katılımcılara da ayrıca teşekkür eden Trump, Kongre'deki her bir ismin "Amerika'yı yeniden büyük yapmak" için çalıştığını söyledi.