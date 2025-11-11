Haberler

Trump, 11 Kasım'ı 'Birinci Dünya Savaşı Zafer Günü' Olarak Kutlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Kasım'ın 'Gaziler Günü' olmasının yanı sıra 'Birinci Dünya Savaşı Zafer Günü' olarak da kutlanacağını açıkladı. Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde, gazilere olan minnettarlığını ifade etti ve zafer günü ilan edebilecekleri savaşlar arasında Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nı anacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Kasım "Gaziler Günü"nün ayrıca Birinci Dünya Savaşı "Zafer Günü" olarak kutlanacağını belirtti.

Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, başkent Washington yakınlarındaki Arlington Ulusal Mezarlığı'nda, 11 Kasım Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, ülkeye hizmetleri için gazilere minnettarlığını dile getiren Trump, "Sahip olduğumuz her şey, ABD ordusu sayesinde olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

11 Kasım'ın "Gaziler Günü" olarak kutlanmasının yanı sıra "Birinci Dünya Savaşı Zafer Günü" olarak adlandırılacağını belirten Trump, "Diğer ülkelerin zafer günü kutladığını gördüm. 'Savaşları kazanan biziz, bundan sonra biz de kutlayacağız.' dedim." ifadelerini kullandı.

Trump, birçok savaş için zafer günü ilan edebileceklerini ancak şimdilik Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'yla başlayacaklarını söyledi.

Haziranda İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan B-2 bombardıman uçaklarının, "İran'ın nükleer kapasitesini bir anda tümüyle yok ettiğini" savunan Trump, bunların daha gelişmiş modellerinden çok sayıda sipariş ettiklerini duyurdu.

Trump, 2 Mayıs'ta ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Mayıs'ın İkinci Dünya Savaşı, 11 Kasım'ın da Birinci Dünya Savaşı "Zafer Günü" olarak adlandırılması kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir

Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.