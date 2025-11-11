Trump, 11 Kasım'ı 'Birinci Dünya Savaşı Zafer Günü' Olarak Kutlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Kasım "Gaziler Günü"nün ayrıca Birinci Dünya Savaşı "Zafer Günü" olarak kutlanacağını belirtti.

Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, başkent Washington yakınlarındaki Arlington Ulusal Mezarlığı'nda, 11 Kasım Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, ülkeye hizmetleri için gazilere minnettarlığını dile getiren Trump, "Sahip olduğumuz her şey, ABD ordusu sayesinde olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

11 Kasım'ın "Gaziler Günü" olarak kutlanmasının yanı sıra "Birinci Dünya Savaşı Zafer Günü" olarak adlandırılacağını belirten Trump, "Diğer ülkelerin zafer günü kutladığını gördüm. 'Savaşları kazanan biziz, bundan sonra biz de kutlayacağız.' dedim." ifadelerini kullandı.

Trump, birçok savaş için zafer günü ilan edebileceklerini ancak şimdilik Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'yla başlayacaklarını söyledi.

Haziranda İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan B-2 bombardıman uçaklarının, "İran'ın nükleer kapasitesini bir anda tümüyle yok ettiğini" savunan Trump, bunların daha gelişmiş modellerinden çok sayıda sipariş ettiklerini duyurdu.

Trump, 2 Mayıs'ta ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Mayıs'ın İkinci Dünya Savaşı, 11 Kasım'ın da Birinci Dünya Savaşı "Zafer Günü" olarak adlandırılması kararı aldığını açıklamıştı.