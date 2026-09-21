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TRT Sinema Tırı, Bitlis Hizan'da çocuklara animasyon yapımlarını izletti

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TRT Sinema Tırı, Bitlis Hizan'da çocuklara animasyon yapımlarını izletti
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TRT Sinema Tırı, Bitlis'in Hizan ilçesine gelerek Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde çocuklarla buluştu. Çocuklar tırda TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izledi; tırı ziyaret eden Kaymakam Mete Öztürk de TRT ekibine teşekkür etti.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çocuklar, TRT tarafından hayata geçirilen Sinema Tırı Projesi kapsamında sinema keyfi yaşadı.

TRT Genel Müdürlüğünce kırsal kesimlerde yaşayan ve sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hazırlanan TRT Sinema Tırı, Hizan ilçesine geldi.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde konuşlandırılan tırda çocuklar, TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izleme fırsatı buldu.

Tırı ziyaret ederek çocuklarla bir araya gelen Kaymakam Mete Öztürk, TRT ekibine teşekkür etti.

Cumhuriyet İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Sezer Alkaya da öğrencilerin etkinlikten dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Alkaya, "Öğrencilerimiz çok mutlu ve heyecanlı bir şekilde sinemayla buluştu. TRT ekibine gerçekleştirdikleri etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz." dedi.

Öğrencilerden Elvan Çetin de etkinlikten dolayı TRT görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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