Eski TBMM Başkanı Kahraman, "Asırlık Gece" dizisi için kamera karşısına geçti

TRT, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İsmail Kahraman'ın tanıklıklarıyla 'Asırlık Gece' dizisini yayınlayacak. 15 bölümden oluşacak dizide, o gecenin çok boyutlu anlatımı hedefleniyor.

TRT'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yayınlayacağı "Asırlık Gece" dizisi için eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, kamera karşısına geçti.

Miray Yapım'dan yapılan açıklamaya göre dizide, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan Kahraman, o geceye dair tanıklıklarını ve değerlendirmelerini paylaşıyor.

Projeyi yine TRT'de yayımlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" ve "Vefa Sultan" dizilerine imza atan Miray Yapım gerçekleştiriyor.

Dizinin yönetmenliğini Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu üstleniyor. 15 bölümden oluşması planlanan projede farklı isimlerin anlatımıyla 15 Temmuz gecesinin çok boyutlu bir şekilde izleyicilere aktarılması hedefleniyor.

İsmail Kahraman, çekimlerden sonra ayrıca "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin setini ziyaret ederek, oyuncularla sohbet etti.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da

Müzakere masası tamamlanıyor! İran heyeti görüşmenin yapılacağı ülkede
Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler

Arda Güler, o ülkeyi tir tir titretti: Sanki bir Maradona
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak

Beşiktaş'a gecenin tek üzücü haberi

Bursa'da vahşet: Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Cuma namazından döndü, evinde korkunç manzarayla karşılaştı
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler

Arda Güler, o ülkeyi tir tir titretti: Sanki bir Maradona
Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia

Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran 'Erdoğan' çıkışı: Rahatsız olmuyorum

Birden "Erdoğan" sloganı yükseldi, Dedetaş'ın tavrı salona damga vurdu