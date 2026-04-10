Eski TBMM Başkanı Kahraman, 'Asırlık Gece' dizisi için kamera karşısına geçti

TRT'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yayınlayacağı "Asırlık Gece" dizisi için eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, kamera karşısına geçti.

Miray Yapım'dan yapılan açıklamaya göre dizide, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan Kahraman, o geceye dair tanıklıklarını ve değerlendirmelerini paylaşıyor.

Projeyi yine TRT'de yayımlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" ve "Vefa Sultan" dizilerine imza atan Miray Yapım gerçekleştiriyor.

Dizinin yönetmenliğini Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu üstleniyor. 15 bölümden oluşması planlanan projede farklı isimlerin anlatımıyla 15 Temmuz gecesinin çok boyutlu bir şekilde izleyicilere aktarılması hedefleniyor.

İsmail Kahraman, çekimlerden sonra ayrıca "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin setini ziyaret ederek, oyuncularla sohbet etti.