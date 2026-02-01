Haberler

TRT 2'de bu ay farklı ülkelerden seçilmiş filmler sinemaseverlerle buluşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRT 2, şubat ayında dünya sinemasından birçok filmi izleyiciyle buluşturacak. Her akşam saat 21.30'da farklı filmler yayınlanacak.

TRT 2, şubat ayında da dünya sinemasından birçok filmi ekrana taşıyacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Japonya'dan İtalya'ya, Danimarka'dan Kazakistan'a, Fransa'dan İran'a uzanan seçkideki filmler, ay boyunca her akşam saat 21.30'da izleyiciyle buluşacak.

Yarın "Büyük Bir Vaat", 3 Şubat'ta "Günaydın", 4 Şubat'ta "İçeride", 5 Şubat'ta "Derin Kuyu", 6 Şubat'ta "Kartal Eddie", 7 Şubat'ta "Kayalıkların Arasında", 8 Şubat'ta "Göç", 9 Şubat'ta "Carmen", 10 Şubat'ta "Muhafızlar", 11 Şubat'ta "Bir Son Duygusu", 12 Şubat'ta "Takımada", 13 Şubat'ta "Bir Zamanlar Gelecek: 2121", 14 Şubat'ta "Yeşil Erik Mevsimi", 15 Şubat'ta "Umudunu Kaybetme", 16 Şubat'ta "Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol", 17 Şubat'ta "David ve Hansen Hanım", 18 Şubat'ta "Rüzgar Eken", 19 Şubat'ta "Percy", 20 Şubat 'ta "Lunana: Sınıftaki Yak", 21 Şubat'ta "Göğe Koşmak", 22 Şubat'ta "Toprak Uğruna", 23 Şubat'ta "Erken Gelen Yaz", 24 Şubat'ta "Sorgu", 25 Şubat'ta "Kutup", 26 Şubat'ta "Sefiller", 27 Şubat'ta "Yürüyen Şato" ve 28 Şubat'ta "Küçük Solange" filmi gösterilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto

Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest