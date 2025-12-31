Haberler

TRT 2'de ocak ayında her akşam farklı bir film izleyiciyle buluşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edebiyattan tarihe birçok farklı alanda yapımları ekrana getiren TRT 2, ocak ayında her akşam farklı bir film yayınlayacak. Filmler, orijinal dillerinde izleyicilere sunulacak.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2'de, ocak ayında her akşam farklı bir film ekrana gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre filmler, orijinal dillerinde yayınlanacak.

Yarın Bütün "Bir Ömür (Ein Ganzes Leben)", 2 Ocak'ta "Günlerden 2 Ocak (Januar 2)", 3 Ocak'ta "Karina", 4 Ocak'ta "Tanrının Yarattıkları (God's Creatures)", 5 Ocak'ta "Çıldırış (The Jacket)", 6 Ocak'ta "Bu Yazın İlk Karı (Sterne Unter der Stadt)", 7 Ocak'ta "Semret", 8 Ocak'ta "Toprağın Gölgesinde (La Tierra y la Sombra)", 9 Ocak'ta "Buckley'in Şansı (Buckley's Chance)", 10 Ocak'ta "Hayatın Çarkları (Perjalanan Pertama)", 11 Ocak'ta "Koloni (Tides)", 12 Ocak'ta "3000 Gece (3000 Layla)", 13 Ocak'ta "Vurgun (Narcosis)", 14 Ocak'ta "Haber Merkezi (Vivants)" ve 15 Ocak'ta "Miraciyye Saklı Miras" filmleri izleyicinin beğenisine sunulacak.

"Şeflerin Aşkı (La Passion de Dodin Bouffant)" 16 Ocak'ta, "Silinmiş (Izbrisana)" 17 Ocak'ta, "Ana Tonlar (Los Tonos Mayores)" 18 Ocak'ta, "Yürüme Mesafesi (Distancias Cortas)" 19 Ocak'ta, "Costa Brava, Lübnan (Costa Brava, Lebanon)" 20 Ocak'ta, "Jackie 21 Ocak'ta, "Beyaz Gemi (Belyy Parokhod)" 22 Ocak'ta, "Babamız (Padrenostro)" 23 Ocak'ta, "Rüzgar Yükseliyor (The Wind Rises)" 24 Ocak'ta, "Siyah İnci (Black Beauty)" 25 Ocak'ta, "Anneye Giden Yol (Anaga Aparar Jol)" 26 Ocak'ta, "David Copperfieldin Çok Kişisel Hikayesi (The Personal History of David Copperfield)" 27 Ocak'ta, "Bir Umut (A Hope)" 28 Ocak'ta, "Arşiv (Archive)" 29 Ocak'ta, "Kuduz (Beshenstvo)" 30 Ocak'ta ve "Bitmeyen Kış (Vechnaya Zima)" 31 Ocak'ta izlenebilecek.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim

Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Çılgın teklif! Milli yıldızımız Mohamed Salah'ın tahtına oturuyor

Milli yıldızımız Salah'ın tahtına oturuyor
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi