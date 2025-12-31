TRT 2'de ocak ayında her akşam farklı bir film izleyiciyle buluşacak

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2'de, ocak ayında her akşam farklı bir film ekrana gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre filmler, orijinal dillerinde yayınlanacak.

Yarın Bütün "Bir Ömür (Ein Ganzes Leben)", 2 Ocak'ta "Günlerden 2 Ocak (Januar 2)", 3 Ocak'ta "Karina", 4 Ocak'ta "Tanrının Yarattıkları (God's Creatures)", 5 Ocak'ta "Çıldırış (The Jacket)", 6 Ocak'ta "Bu Yazın İlk Karı (Sterne Unter der Stadt)", 7 Ocak'ta "Semret", 8 Ocak'ta "Toprağın Gölgesinde (La Tierra y la Sombra)", 9 Ocak'ta "Buckley'in Şansı (Buckley's Chance)", 10 Ocak'ta "Hayatın Çarkları (Perjalanan Pertama)", 11 Ocak'ta "Koloni (Tides)", 12 Ocak'ta "3000 Gece (3000 Layla)", 13 Ocak'ta "Vurgun (Narcosis)", 14 Ocak'ta "Haber Merkezi (Vivants)" ve 15 Ocak'ta "Miraciyye Saklı Miras" filmleri izleyicinin beğenisine sunulacak.

"Şeflerin Aşkı (La Passion de Dodin Bouffant)" 16 Ocak'ta, "Silinmiş (Izbrisana)" 17 Ocak'ta, "Ana Tonlar (Los Tonos Mayores)" 18 Ocak'ta, "Yürüme Mesafesi (Distancias Cortas)" 19 Ocak'ta, "Costa Brava, Lübnan (Costa Brava, Lebanon)" 20 Ocak'ta, "Jackie 21 Ocak'ta, "Beyaz Gemi (Belyy Parokhod)" 22 Ocak'ta, "Babamız (Padrenostro)" 23 Ocak'ta, "Rüzgar Yükseliyor (The Wind Rises)" 24 Ocak'ta, "Siyah İnci (Black Beauty)" 25 Ocak'ta, "Anneye Giden Yol (Anaga Aparar Jol)" 26 Ocak'ta, "David Copperfieldin Çok Kişisel Hikayesi (The Personal History of David Copperfield)" 27 Ocak'ta, "Bir Umut (A Hope)" 28 Ocak'ta, "Arşiv (Archive)" 29 Ocak'ta, "Kuduz (Beshenstvo)" 30 Ocak'ta ve "Bitmeyen Kış (Vechnaya Zima)" 31 Ocak'ta izlenebilecek.