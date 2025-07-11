TRT 12 Punto 2023 Etkinliği Programı Belirlendi

TRT tarafından 13-20 Temmuz tarihlerinde 7. kez düzenlenecek olan 12 Punto'nun panel ve masterclass programı belirlendi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, alanında uzman ve değerli isimlerin konuk olacağı programlarda senaryo, yönetmenlik, animasyon film sektörü, ortak yapımlar, film endüstrisi ve küresel film kültürü gibi konular, geleceğin yönetmen ve yapımcı adaylarıyla ele alınacak.

Yönetmen Andrey Zvyagintsev ve Altın Küre Başkanı Helen Hoehne, etkinlikte masterclass eğitimi verecek. Ayrıca Fransa ve Hollanda'daki uluslararası ortak yapım fonları, film endüstrisinin köprüleri niteliğindeki programlar ve platformlar, filmin hikayesinin yeniden yapılandırılmasında kurgu sürecinin rolü, Türkiye ve Arap dünyası arasında, Türkiye ve Türk dünyası arasında ortak yapım olanakları gibi önemli başlıklarda herkese açık ve ücretsiz etkinlikler düzenlenecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 12 Punto süresince her akşam sinemanın farklı dalları üzerine özel röportajların, 12 Punto projeleri ve etkinliklerinin tanıtıldığı bölümlerin yer aldığı "12 Punto Özel" programı TRT 2'de canlı yayınlanacak. 12 Punto 2025'in 20 Temmuz akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreni ise TRT 2'den canlı yayınlanacak.

Açık havada özel gösterimler

Bu yıl 12 Punto Açık Hava Sineması'nda Filistin sinemasının güncel kısa filmleri izleyicilerle buluşacak.

Filistin'deki soykırıma karşı farkındalığı artırmak, empati geliştirmek ve fikir paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, yönetmen Mohammed Almughanni'nin "Yafa'dan Bir Portakal" ve yönetmen Kamal Aljafari'nin "UNDR" filmleri izleyicilerle açık hava gösterimlerinde buluşacak.

Osman Sınav'ın "Uzun Hikaye" filmi gösterilecek

Mart ayında vefat eden usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'a saygı duruşu niteliğinde, Sınav'ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği, Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Uzun Hikaye" filmi gösterilecek.

Jessica Hausner'ın 2023'te Cannes'da yarışan TRT ortak yapımı filmi "Club Zero" da açık havada izlenebilecek.

TRT 12 Punto'da 14 Temmuz'da senarist ve yönetmen Sümeyye Karaarslan, oyuncu Ahmet Kural ve Hande Soral'ın katılımıyla "Senaryodan Üçüncü Sezona Gassal Hakkında Her Şey" söyleşisi gerçekleştirilecek.

15 Temmuz'da "Hayalden Perdeye Bir Animasyon Filminin Yolculuğu" paneli, 17 Temmuz'da "Türkiye ve Arap Dünyası Arasında Ortak Yapımlarda Yeni Ufuklar" ve "Senaryo Masasında Yazmak ve Kurgu Odasında Yazmak" paneli, 18 Temmuz'da ise "Türkiye ile Türk Dünyası Arasında Ortak Yapımlarda Yeni Köprüler" paneli düzenlenecek.

12 Punto hakkında detaylı bilgiye ve tüm programlara sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.