Tren kazaları: Hemzemin geçitte traktöre çarptı, bir başka tren yayaya çarptı

Niğde'de bir tren, hemzemin geçitte traktöre çarptı ve bir kişi yaralandı. Aynı gün başka bir tren de Şahinali Mahallesi'nde raylardan geçmek isteyen bir yayaya çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BİR BAŞKA TREN, YAYAYA ÇARPTI

Bu arada, bir başka tren de saat 10.00 sıralarında kaza yerine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Şahinali Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin karşısında raylardan geçmek isteyen S.G.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıkları S.G.'yi ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,