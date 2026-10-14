Trakya Üniversitesi Balkan ülkeleriyle "Kardeşlik Köprüleri" projesini değerlendirdi

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Trakya Üniversitesinin Balkan ülkeleriyle sağlık alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla yürüttüğü "Kardeşlik Köprüleri" Sağlık Projesi kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, projede görev alacak Tıp Fakültesi öğretim üyeleriyle rektörlükte bir araya geldi.

Toplantıda, proje kapsamında yürütülmesi planlanan çalışmalar, sağlık çalışanlarına yönelik akademik ve klinik eğitim programları, uzmanlık alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımı ile ortak bilimsel faaliyetler ele alındı.

Hatipler, üniversitenin Balkan ülkeleriyle köklü ilişkilere sahip olduğunu belirterek sağlık alanındaki akademik birikim ve klinik deneyimi bölge ülkeleriyle paylaşmayı önemsediklerini ifade etti.

Projenin sağlık çalışanlarının mesleki gelişimine ve sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiği bildirildi.

Üniversite, proje kapsamında Kosova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki Sveta Anastasiya Çocuk Hastalıkları Aktif Tedavi Çok Branşlı Hastanesi ile iş birliği protokolleri imzalamıştı.

Toplantıya, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ile projede görev alacak öğretim üyeleri katıldı.

Kaynak: AA