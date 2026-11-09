Trakya'daki Istranca ormanlarında sonbahar renkleri dronla görüntülendi

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Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu.

Yeşil, sarı ve turuncunun farklı tonlarına bürünen ormanlar, dere ve kuş sesleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Doğayla iç içe olmak isteyenler, yürüyüş yollarında zaman geçirirken, sürücüler de manzara eşliğinde yolculuk yapıyor.

Sonbahar renklerine bürünen Istranca ormanları dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA