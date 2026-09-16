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Traktörden düşen tütün işçisi hayatını kaybetti

Traktörden düşen tütün işçisi hayatını kaybetti
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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde tütün hasadında çalışan Birsel Berendi (50), bindiği traktörden düşüp, tekerleğin altında kalarak hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde tütün hasadında çalışan Birsel Berendi (50), bindiği traktörden düşüp, tekerleğin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Narsırtı köyünde meydana geldi. Tarlada tütün toplayan Birsel Berendi, mesai bitimindi eve dönmek için Mehmet Ş.'nin (37) kullandığı traktöre bindi. Traktör seyir halindeyken dengesini kaybederek düşen Birsel Berendi, tekerleğin altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Berendi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Berendi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Traktör sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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