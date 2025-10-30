Haberler

Traktör Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, zeytinliğinden dönen 69 yaşındaki sürücü Mehmet Sayın'ın kullandığı traktör şarampole devrildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Çamlıdere Mahallesi'ndeki zeytinliğinden dönen Mehmet Sayın'ın (69) kullandığı traktör, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Sayın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
