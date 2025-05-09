Traktör Kazasında 14 Yaşındaki Aysima Tiryaki Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkıp evlerinin yanındaki boşluğa düşen traktördeki Aysima Tiryaki (14) aracın altında kalarak yaşamını yitirdi, sürücü babası kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Kocaali Kirazlı Mahallesi, Akpınar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Tiryaki yönetimindeki 54 NG 913 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu duvara çarptıktan sonra evlerinin yanındaki boşluğa düştü. Kazada Aysima Tiryaki traktörün altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan çocuk, ambulansa alındı. Aysima Tiryaki, hastaneye götürüldüğü sırada ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü baba Mehmet Tiryaki'nin yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.