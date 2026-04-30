Çorum'da Traktör Dere Yatağına Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

ÇORUM'un Alaca ilçesinde traktörün dere yatağına devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesine bağlı Gazipaşa köyünde meydana geldi. Ömer K. idaresindeki 66 AR 674 plakalı traktör, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada Fidan G. (58) hayatını kaybetti, sürücü Ömer K. ile Sultan K. (82) ve Senem K. (75) yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
