Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda içerisinde hamile kadının olduğu aracın önünü keserek yumruklayan sürücü gözaltına alındı. Olay, dün öğle saatlerinde E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Bunun üzerine sürücülerden Oğulcan A., trafiği tehlikeye atacak manevralar yapıp, Orhan Bal kontrolündeki otomobilin önüne aracını kırdı. Karayolunun ortasında duran Oğulcan A., aracından inerek diğer sürücünün camına vurup kapısını açmaya çalıştı. Araçta bulunan hamile kadın ve çocuklar olanları korku içinde izlerken, Oğulcan A. arabaya bir süre daha vurduktan sonra otomobiline binerek uzaklaştı. Olayın ardından Oğulcan A., polis merkezine giderek görüntülerdeki şahsın kendisi olduğunu beyan etti. Şüpheli sürücü gözaltına alındı. Konu ile ilgili her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu ve şahıslar hakkında 'mala zarar verme' ile 'tehdit' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Trafikte yol kesip hamile kadının bulunduğu arabayı yumruklayan sürücü gözaltına alındı

İSTANBUL - Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda içerisinde hamile kadının olduğu aracın önünü keserek yumruklayan sürücü gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Bunun üzerine sürücülerden Oğulcan A., trafiği tehlikeye atacak manevralar yapıp, Orhan Bal kontrolündeki otomobilin önüne aracını kırdı. Karayolunun ortasında duran Oğulcan A., aracından inerek diğer sürücünün camına vurup kapısını açmaya çalıştı. Araçta bulunan hamile kadın ve çocuklar olanları korku içinde izlerken, Oğulcan A. arabaya bir süre daha vurduktan sonra otomobiline binerek uzaklaştı. Olayın ardından Oğulcan A., polis merkezine giderek görüntülerdeki şahsın kendisi olduğunu beyan etti. Şüpheli sürücü gözaltına alındı.

Konu ile ilgili her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu ve şahıslar hakkında 'mala zarar verme' ile 'tehdit' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.