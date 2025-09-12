Trafik Kazasında Yaralanan Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Küre ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanan Dursun Arıcı, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde 2 ay önce trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 Temmuz'dan bu yana tedavi gören Dursun Arıcı, yaşam mücadelesini kaybetti.
Dursun Arıcı idaresindeki saman yüklü traktör, 8 Temmuz'da Güney köyünde devrilmiş, yaralanan Arıcı kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: AA / Özkan Demir - Güncel