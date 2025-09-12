Haberler

Trafik Kazasında Yaralanan Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Küre ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanan Dursun Arıcı, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 Temmuz'dan bu yana tedavi gören Dursun Arıcı, yaşam mücadelesini kaybetti.

Dursun Arıcı idaresindeki saman yüklü traktör, 8 Temmuz'da Güney köyünde devrilmiş, yaralanan Arıcı kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Özkan Demir - Güncel
