Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrenci İçin Anma Töreni

İzmir'in Aliağa ilçesinde, önceki gün trafik kazasında hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Şimal Vural'ın (12) sırasına karnesi, takdir belgesi ve çiçek bırakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik kazasında yaşamını yitiren Aliağa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Şimal Vural, eğitim ve öğretim döneminin son günü anıldı.

Okulun öğrencileri ve öğretmenleri, Vural'ın anısına bugün dağıtılan karnesini, takdir belgesini, fotoğrafını ve çiçekleri sırasına bıraktı.

Ayrıca okulda Vural'ın resminin olduğu ve üzerinde "Zamansız kaybımız, sabır ve başsağlığı diliyoruz." yazılı afişin yer aldığı bir anma köşesi de hazırlandı.

Olay

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 18 Haziran'da meydana gelen kazada, Elif Vural (42) idaresindeki 35 NEN 35 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak menfeze düşmüştü.

Kazada yaralanan sürücü Elif Vural ile eşi Mehmet Ali Vural (52) ambulansla hastaneye kaldırılırken, 12 yaşındaki çocukları Şimal Vural olay yerinde yaşamını yitirmişti.