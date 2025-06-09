Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Isparta'da Defnedildi

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Isparta'da Defnedildi
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Antalya-Kemer karayolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 20 yaşındaki Mustafa Karakoç, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Antalya-Kemer karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mustafa Karakoç, memleketi Isparta'da defnedildi.

Karakoç'un cenazesi, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ailesi tarafından alınarak Isparta'ya getirildi. Gülistan Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından Gülistan Cami'sine getirilen cenaze, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde merkez Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze töreninde Karakoç'un ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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