İstanbul'dan bayram tatili için Bartın'a seyahat eden ve evlerine 3 kilometre kala geçirdikleri kazada hayatını kaybeden anne, baba ve oğlunun naaşları düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden ailenin cenazeleri toprağa verildi

BARTIN - İstanbul'dan bayram tatili için Bartın'a seyahat eden ve evlerine 3 kilometre kala geçirdikleri kazada ölen anne, baba ve oğlunun naaşları düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İstanbul'dan bayram tatili için Bartın'a gelen baba Mehmet Yıldız (55), anne Kadın Yıldız ve Hakan Yıldız evlerine 3 kilometre kala geçirdikleri kazada hayatını kaybetti.

Kaza Bartın-Arıt karayolunun Yukarışeyhler köyünde mevkiinde meydana geldi. Hakan Yıldız'ın kullandığı 34 ZT 4919 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü Hakan Yıldız (26), baba Mehmet Yıldız ve anne Kadın Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Melike Yıldız ise yaralı olarak 112 ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bayram yolculuğunda geçirdikleri kaza sonucu hayatlarını kaybeden Yıldız ailesi için Bartın'ın Arıt köyünde cenaze töreni düzenlendi. Arıt Merkez Camiinde kılınan cenaze namazlarının ardından baba, anne ve oğlunun naaşları aynı köyde bulunan mezarlıktaki aile kabristanına defnedildi.