Trafik Kazalarının Azaltılması İçin Yeni Tedbirler: Ceza ve Ehliyet Düzenlemeleri

HABER: Emine DALFİDAN

(TBMM) - TBMM'de, AK Parti'nin Cuma günü Meclis Başkanlığı'na sunmayı planladığı kanun teklifi taslağında, ölümlü trafik kazalarının azaltılması amacıyla para cezalarının yüksek oranlarda artırılması öngörülürken, özellikle kırmızı ışık, aşırı hız ve şerit ihlallerinde suçun tekrarlanması halinde ehliyetin geri verilmemek üzere iptali ve yeniden alınabilmesi için ise ekstra koşulların ve psikolojik testlerin de gerekeceği hükümler yer alıyor. Araçta cep telefonu kullanımı ve kazadan sonra olay yerinden kaçanlara da ağır cezalar öngörülen taslakta, 75 yaşın üstündekilere getirilmesi düşünülen ehliyet yenileme şartının müzakereler sonucunda kabul görmediği için teklifte yer almayacağı öğrenildi.

TBMM'de AK Parti Grubunun çalışmalarını sürdürdüğü Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi taslağında sona gelindi. Trafik kazalarının arttığı yaz tatili gelmeden önce bu yasayı çıkarmak isteyen AK Parti Grubu, kanun teklifini Cuma günü TBMM Başkanlığına sunmayı planlıyor. Taslağa göre özellikle ölümlü kazalara en fazla yol açan "kırmızı ışık, ani manevrayla şerit değiştirme ve aşırı hız" ihlallerine uygulanan para cezaları, caydırıcılığın sağlanması amacıyla yüksek oranlarda artırılacak.

Ayrıca bu üç ihlalin yıl içinde üç kez tekrarlanması halinde ehliyet iptali söz konusu olabilecek. Ehliyeti iptal edilen kişi, yeniden başvurmak zorunda kalacak. Ancak bu başvuruda ehliyet için mevcut koşulların yanı sıra başka şartlar da gerekecek. Söz konusu kişinin yeniden ehliyet alması için psikolojik testlerden geçmesi istenecek. Bu amaçla Sağlık Bakanlığından etki analizi de istendi. Etki analizi çerçevesinde kanun teklifine, psikolojik test şartı eklenecek.

Trafik kazasından sonra olay yerinden kaçanlara ve araçta cep telefonu kullananlara, ehliyetsiz araç kullananlara yönelik cezalar da caydırıcı oranlarda ağırlaştırılacak.

Öte yandan özellikle 75 yaşından sonra ehliyetin yenilenmesine yönelik getirilmesi planlanan düzenlemeden, ölümlü veya yaralamalı kazalarda yaştan kaynaklanan anlamlı bir veri bulunmadığı için bu düzenlemeden vazgeçildiği öğrenildi.

AK Partili kurmaylar, taslağa son şeklini verdikten sonra TBMM Başkanlığı'na sunacak.