Haberler

Gümüşhacıköy'de minik öğrencilere trafik eğitimi

Gümüşhacıköy'de minik öğrencilere trafik eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi düzenleyerek, çocuklara trafik kurallarını uygulamalı olarak anlattı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

Gerçekleştirilen programda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu öğrencilerine trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Emniyet personeli tarafından verilen eğitimde, karşıdan karşıya geçiş kuralları, trafik ışıklarının anlamı, emniyet kemeri kullanımı ve yayaların trafikte dikkat etmesi gereken hususlar uygulamalı olarak anlatıldı.

Program kapsamında toplam 110 öğrenciye trafik güvenliği konusunda temel bilgiler aktarılırken, çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, Trafik Haftası dolayısıyla farklı yaş gruplarına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Murat Demirci
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu

İzlerken kanınız donacak! Küçük çocuk yaşam savaşı veriyor
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi

Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a kritik telefon! Tek cümle söyledi
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı

Hamaney’in vurulduğu anlar ilk kez anlatıldı: Beli ve bacağından...
Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı

Dün gece istediği olmadı!

Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu

İzlerken kanınız donacak! Küçük çocuk yaşam savaşı veriyor
Bakan Çiftçi: Sahipsiz hayvanların yüzde 80'i toplandı, ekime kadar hepsini toplayacağız

Beklenen haber geldi! Bu görüntüler artık tarih oluyor

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

Erdoğan'ın imzasıyla TÜİK Başkanı görevden alındı